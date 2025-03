Carnaval em SP tem mais de 2,5 mil celulares furtados ou roubados Na operação realizada pela Policia Civil durante o feriado, 24 suspeitos foram presos São Paulo|Do Estadão Conteúdo 05/03/2025 - 16h25 (Atualizado em 05/03/2025 - 16h26 ) twitter

Carnaval em SP tem mais de 2,5 mil celulares furtados ou roubados Tânia Rêgo/Agência Brasil

A cidade de São Paulo registrou 2.528 ocorrências envolvendo furtos ou roubos de celulares durante o Carnaval deste ano, de acordo com dados da SSP-SP (Secretaria da Segurança do Estado de São Paulo).

Conforme balanço, entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março, foram 828 roubos de celular. No Carnaval do ano passado, foram 1.299 ocorrências, o que representa uma redução de 36%.

“Os furtos de celulares passaram de 2.255 (em 2024) para 1.700 neste ano, uma queda de 24% nos boletins de ocorrência registrados até terça-feira (4) durante a festa que reuniu mais de 700 blocos cadastrados na capital paulista”, disse a SSP.

Na operação realizada pela Policia Civil de São Paulo durante o Carnaval deste ano, 24 suspeitos foram presos. Houve ainda a recuperação de 89 celulares e 167 cartões bancários.

Cidades paulistas

Segundo a pasta, nas cidades paulistas foram contabilizados, no mesmo período, 1.283 registros de roubos de celulares, 37% a menos que no ano anterior. Com relação aos furtos, foram registradas 2.395 ocorrências, redução de 28% em relação a 2024.

“Foram ações estratégicas e criativas justamente para deter os criminosos que se aproveitam de uma festa tão grande, de um momento de distração das pessoas, para cometer esses delitos”, disse Guilherme Derrite, secretário da Segurança Pública de São Paulo, por meio de comunicado.

Policiais fantasiados

Desde o carnaval de 2024, agentes da Polícia Civil de São Paulo têm usado fantasias para se infiltrar entre os foliões que participam dos blocos de carnaval na capital paulista. No sábado (1°), policiais vestidos como Power Rangers prenderam um homem com sete celulares roubados.

A operação foi realizada em um bloco perto do Parque Ibirapuera, zona sul de São Paulo. Três policiais fantasiados como personagens da série de videogames Super Mario Bros também prenderam um suspeito de furto em um bloco de carnaval também nas imediações do Parque Ibirapuera, na segunda-feira (3).

A SSP informou anteriormente ao Estadão que as fantasias são trocadas todos os dias, para que os agentes não sejam reconhecidos. Durante o carnaval, o uso de drones também auxiliou no patrulhamento.

Na segunda-feira, o equipamento ajudou a Polícia Militar a identificar cinco suspeitos que roubaram um celular de uma mulher em um bloquinho de rua na região da Barra Funda, zona oeste da capital paulista.

“O equipamento permitiu que as equipes acompanhassem o percurso dos criminosos, até que fossem abordados pelas equipes. O bando foi preso em flagrante e a vítima teve o celular recuperado”, disse a SSP.