Polícia realiza mais de 300 prisões e apreende 78 celulares durante o Carnaval de SP

Mais de 300 pessoas foram presas em eventos de Carnaval no estado de São Paulo. A polícia também conseguiu recuperar 78 celulares que tinham sido roubados ou furtados nos desfiles de blocos. Para evitar os casos de furto, valem algumas estratégias: esconder as pochetes, usar bolsos internos e colocar as mochilas para frente. Confira a reportagem.



