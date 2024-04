Carro com princípio de incêndio atropela ciclistas, e ocupantes se salvam: 'Sai, sai, vai explodir' Veículo acertou bicicletas, mas as duas pessoas que pedalavam conseguiram descer antes do impacto e não se feriram em Jacareí

São Paulo|João Pedro Lobo, da Agência Record* 07/04/2024 - 11h13 (Atualizado em 09/04/2024 - 12h45 )

