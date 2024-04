Carro desgovernado bate em muro e mata passageiro do banco de trás que estava sem cinto de segurança Motorista e outro ocupante do veículo sofreram lesões no tórax e fratura na perna e foram levados a pronto-socorro da região

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Batida mata passageiro na madrugada em Osasco Batida mata passageiro na madrugada em Osasco (Reprodução/Record – 06.07.2024)

Um homem morreu e outros dois ficaram feridos em uma batida de um carro contra um muro na avenida Marechal Rondon, no centro de Osasco, por volta das 4h45 deste sábado (6).

Segundo o Corpo de Bombeiros, um óbito foi constatado no local e outras duas vítimas foram socorridas a hospitais da região. Cinco equipes da corporação atenderam à ocorrência.

Informações da repórter Marina Caixeta, da RECORD, no local são de que a pessoa que morreu era um passageiro do banco traseiro. A vítima que não usava cinto de segurança na hora da batida.

O motorista de 36 anos foi socorrido com trauma no rosto e no tórax e encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Municipal Antônio Giglio.

O segundo ferido, de 30 anos, que ocupava o banco da frente, foi socorrido por uma ambulância do município para o mesmo hospital. Ele sofreu uma fratura na perna e está consciente.

Acidente em Osasco (SP)

Uma câmera de segurança flagrou o acidente. Pouco antes das 5h, um Ford Ka prata passa em alta velocidade e atinge o gradil do muro. O acidente ocorreu próximo ao cruzamento com a avenida João Batista.

O caso será registrado na Delegacia Seccional de Osasco, que afirmou que já iniciou a apresentação da ocorrência.

O local foi preservado para a perícia.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5