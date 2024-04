Chega a 146 o número de mortes por dengue no estado de São Paulo Entre as vítimas do mosquito aedes aegypti no estado, a maioria é formada por idosos com mais de 65 anos

Mosquito aedes aegypt é o causador da doença (Arquivo/Agência Brasil - Arquivo)

O número de mortes por dengue no estado de São Paulo chegou as 146 pessoas, nesta quarta-feira (27). Segundo atualização do governo do estado, sete novos óbitos foram confirmado e as cidades de Santo André, Pongaí e Espírito Santo do Pinhal registraram as primeiras perdas.

Além disso, novas vítimas fatais foram computadas em três municípios, sendo quatro em Taubaté, uma em Parisi e uma em São José dos Campos.

A Secretaria Estadual da Saúde, responsável pela contabilização dos óbitos, também removeu uma morte por dengue de um homem com mais de 80 anos, em Jaú, e de uma mulher, entre os 65 e 79 anos, em Cafelândia, ambas no interior de São Paulo.

De acordo com dados divulgados sobre as 146 vítimas, 77 eram idosos com mais de 65 anos, 61, adultos entre 20 e 64 anos; três, adolescentes com menos de 19 anos, duas crianças de até 9 anos e duas não tiveram a idade informada.