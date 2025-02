Caos em SP: temporal alaga ruas, metrô e deixa carros ilhados; 80 mil imóveis ainda estão sem luz O serviço foi afetado principalmente nas zonas leste e oeste da capital paulista; Enel afirma ter mobilizado equipes São Paulo|Do R7 24/01/2025 - 19h20 (Atualizado em 25/01/2025 - 00h44 ) twitter

Passageiros se aglomeram nas plataformas da Estação do Brás da CPTM; temporal desta sexta-feira (24) em SP causou alagamento nos trilhos Alex Miranda/Estadão Conteúdo

Após as fortes chuvas que atingiram São Paulo na tarde desta sexta-feira (24), 80 mil imóveis ainda estavam sem energia elétrica por volta das 23h50 — horas antes, o número chegou a 156 mil. O temporal começou às 15h20 e provocou alagamentos em vários pontos da capital paulista, além de inundar estações do metrô, interrompendo a circulação de trens. Parte do teto do Shopping Center Norte desabou.

O Prefeitura de São Paulo decretou estado de atenção para alagamentos em toda a cidade das 15h27 às 17h35. A Defesa Civil do Estado de São Paulo disparou um “alerta severo” sobre chuvas fortes que se formaram também na região metropolitana — com potencial para rajadas de vento e queda de granizo.

A tempestade foi provocada por “áreas de instabilidade formadas pela brisa marítima, pelo calor e pela alta disponibilidade de umidade”, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas. As rajadas de vento chegaram a 70 km/h, provocando danos em alguns trechos da rede elétrica.

O temporal causou o desabamento de parte do teto do Shopping Center Norte, na Vila Guilherme, na zona norte de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém se feriu.

“As fortes chuvas desta tarde provocaram vazamento e isolamento de algumas áreas pelo empreendimento. O shopping reitera que, apesar da ocorrido com o alto volume e a força das chuvas, não houve incidentes com vítimas”, informou shopping, em nota.

Segundo o Metrô, a Linha 1-Azul circulava com velocidade reduzida no início da noite, após as estações Armênia, Jardim São Paulo e Tucuruvi ficarem completamente inundadas.

Usuários divulgaram vídeos nas redes sociais da água caindo nas plataformas. As linhas de trem 7-Rubi, 8-Diamante e 12- Safira também tiveram operação parcialmente afetada por conta dos alagamentos.

Na CPTM, houve interrupção dos trens entre as estações São Miguel Paulista e Comendador Ermelino.

Em nota, a Enel informou que o serviço foi afetado principalmente nas zonas leste e oeste. A empresa disse ainda ter mobilizado antecipadamente as suas equipes para restabelecer a energia aos clientes impactados.

O número imóveis sem luz chegou a 179 mil, mas a empresa restabeleceu a energia para cerca de 30% no início da noite.

Celular

Os moradores de São Paulo receberam, nesta sexta (24), pela primeira vez, um alerta severo da Defesa Civil do Estado. A mensagem foi enviada por meio da tecnologia CellBroadCast. O aviso alcança todos os celulares com tecnologia 5G ou 4G.

”O objetivo é que a população se proteja durante o temporal”, informou a Defesa Civil, em nota.

