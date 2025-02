Teto de shopping center desaba em São Paulo em meio a fortes chuvas

As fortes chuvas que caem na tarde desta sexta-feira (24) na cidade de São Paulo provocaram o desabamento de parte do teto do shopping Center Norte, na zona norte da capital. Até o momento, não há informação sobre feridos. Mais cedo, a Defesa Civil emitiu pela primeira vez um alerta de chuva forte , com rajadas de vento, risco de queda de granizo e alagamentos.



Em vídeos que circulam nas redes sociais, são várias as imagens de ruas e avenidas alagadas em todas as zonas da cidade, além de estações de metrô debaixo d'água.



Nos próximos dias, a previsão é de temporais localizados entre o final da tarde e o início da noite, ainda com sensação de tempo abafado. A chegada de uma frente fria ao litoral de São Paulo no domingo (26) deve reforçar os temporais, principalmente a partir da tarde. As simulações atmosféricas mais recentes indicam que o forte calor, com temperaturas bem acima da média deve diminuir a partir da segunda-feira (27). No sábado (25), aniversário da cidade de São Paulo, que completa 471 anos, o ar quente e úmido mantém a sensação de tempo abafado no decorrer do dia, com sol entre nuvens. Os termômetros das estações meteorológicas automáticas do CGE devem registrar temperatura mínima de 21°C, e máxima, de 32°C. (com Estadão Conteúdo).