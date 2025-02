Chuva forte faz Defesa Civil decretar estado de atenção na cidade de São Paulo Temporal da tarde deste domingo deixou vias da capital paulista intransitáveis; um córrego transbordou São Paulo|Do R7, com Agência RECORD 26/01/2025 - 16h55 (Atualizado em 26/01/2025 - 16h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cidade entrou em estado de atenção no começo da tarde GABRIEL SILVA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 26.01.2025

Toda a cidade de São Paulo está sob alerta para risco de alagamentos desde o início da tarde deste domingo (26), devido à forte chuva que atinge a região metropolitana. No Itaim Paulista, zona leste, o córrego Três Pontes transbordou na Avenida Marechal Tito, na altura do número 7.500.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura), o trânsito permanecia interrompido na Estrada de Taipas, entre os bairros de Pirituba e Jaraguá, por volta das 16h.

Na mesma região, houve interdição na Rua Capitão Oliveira Carvalho, também devido à inundação.

Também foi registrado um alagamento intransitável na Rua Ateleia, próximo à Avenida Celso Garcia, na Penha, zona leste.

‌



Outras vias na Penha, Itaquera e Vila Mariana chegaram a ficar intransitáveis por algum tempo, mas foram liberadas no meio da tarde.

O dia começou com sol entre nuvens, mas o tempo virou no início da tarde, devido à combinação de calor e umidade, associada à passagem de uma frente fria pelo estado. Segundo o CGE, as chuvas típicas de verão devem continuar pelo menos até sexta-feira (31).

As temperaturas acima de 30°C observadas na semana passada não devem se repetir neste início de semana. As máximas previstas para segunda e terça-feira são de 27°C e 28°C, respectivamente.