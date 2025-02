Chuvas em Cajamar causam alagamentos, deslizamentos e interdições de casas Um trecho da rodovia Anhanguera ficou interditado devido à inundação São Paulo|Do R7, com Agência RECORD 03/02/2025 - 08h50 (Atualizado em 03/02/2025 - 08h50 ) twitter

Moradores de Cajamar ainda contabilizam os estragos da chuva Reprodução/Facebook

A cidade de Cajamar, na Grande São Paulo enfrenta nesta segunda-feira (3) o terceiro dia seguido de fortes chuvas, provocando alagamentos, deslizamentos de terra e queda de árvores. A situação mais grave ocorreu na rua Corumbataí, no Parque Paraíso, onde quatro casas foram interditadas pela Defesa Civil devido ao risco de desmoronamento.

O temporal da noite de domingo (2) se estendeu pela madrugada desta segunda-feira, causando transtornos em diversas regiões. Entre os pontos mais afetados estão a avenida Tenente Marques, no distrito do Polvilho, e a rua Braúna, no bairro Colinas, que ficaram alagadas. Na rodovia Anhanguera, um ponto de alagamento foi registrado no km 36, sentido interior, interditando uma faixa e o acostamento.

As famílias atingidas estão recebendo colchões, alimentos e kits de higiene da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

A Defesa Civil e equipes da prefeitura seguem mobilizadas para minimizar os impactos. A previsão do tempo indica continuidade das chuvas até quarta-feira (4).

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone (11) 4446-0199.