Chuvas fortes deste sábado (2), em São Paulo, provocam queda de árvores e alagamento

Chuvas e fortes rajadas de vento devem continuar durante a tarde de domingo (02) CRIS FAGA/DRAGONFLY PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 02.11.2024

A capital paulista entrou em estado de atenção por conta das fortes chuvas que atingiram a região, na tarde deste sábado (2). Durante a manhã, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) já havia emitido um alerta para tempestades em diversos estados do país.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo), todas as cinco zonas da capital e as Marginais Pinheiros e Tietê entraram em estado de alerta às 13h45.

Com a evolução das pancadas de chuvas, a subprefeitura de Santo Amaro ficou na iminência de um transbordamento no Córrego Água Espraiada, localizado na Rua Jorge Duprat Figueiredo, no número 15, próximo à Avenida Jornalista Roberto Marinho, até as 15h18.

Contudo, a região de Itaquera entrou em estado de alerta vermelho, pois o Rio Verde, localizado na Rua Cunha Porã, altura do número 241, transbordou com as chuvas, por volta das 15h41.

A subprefeitura do Itaim Paulista também entrou em alerta vermelho, pelo excesso de água na Rua Manoel Barbalho de Lima com a Avenida Marechal Tito.

Áreas de instabilidade formadas pelo ar quente e úmido, provocaram as chuvas de moderadas a forte entre as zonas oeste, sul, Marginal Pinheiros e Centro. O tempo deve seguir instável durante toda a tarde e a movimentação lenta dessas instabilidades pode causar alagamentos.

Novas áreas deste fenômeno estão sendo criadas e, além da capital, cidades da Grande SP, principalmente Jundiaí, São Roque e Campinas, no interior, devem ser atingidas pelas chuvas.

Segundo a Defesa Civil, pela chegada desses novos focos, toda a capital irá permanecer em estado de atenção. Somente nestas tempestades que atingiram São Paulo no início da tarde, foram registradas rajadas de vento de 46 km/h nas proximidades do Aeroporto de Congonhas.

As regiões do Jardim São Luis e da Vila Babilônia, ambas na zona sul, acumularam mais de 30 milímetros de chuva das 13h40 às 14h40. De acordo com o Corpo de Bombeiros, neste período, a corporação foi acionada para sete quedas de árvores, contudo, nenhuma delas foi grave e ninguém ficou ferido.

Para o domingo (3), a expectativa é a de que o tempo permaneça instável, com chances de pancada de chuva, trovoadas e rajadas de vento.