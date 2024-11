Ciclone extratropical que afeta o Sul do Brasil vai trazer chuva forte e temporais a São Paulo Uma área de baixa pressão no Rio Grande do Sul e no Uruguai, combinada com o calor intenso em São Paulo, provocará a formação de áreas de instabilidade São Paulo|Do R7, com Estadão Conteúdo 24/10/2024 - 12h54 (Atualizado em 24/10/2024 - 12h54 ) twitter

O ciclone influenciará a chegada de uma frente fria no sábado (26), reforçando a instabilidade do tempo e aumentando o risco de vendavais Reprodução/Paulo Pinto/Agência Brasil/EBC

A aproximação de um ciclone extratropical no Sul do Brasil promete tempestades e ventos fortes nos próximos dias, com impactos esperados também em São Paulo. A cidade deve registrar pancadas isoladas de chuva com curta duração na tarde desta quinta-feira (24), segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura). O dia, no entanto, terá aberturas de sol e temperaturas em elevação.

Conforme o MetSul, empresa que fornece informações sobre clima e meteorologia, devido a uma área de baixa pressão no Rio Grande do Sul e no Uruguai, associada ao calor intenso em São Paulo, áreas de instabilidade vão se formar. Isso pode causar chuva e temporais, principalmente entre a tarde e a noite, com risco de chuva forte e ventos intensos em algumas regiões.

Na quarta-feira (23), um temporal atingiu novamente a cidade, provocando quedas de árvores. Mais de 70 mil casas ficaram sem energia no pico da ocorrência. Por volta da meia-noite, o número de afetados tinha caído para 46.196 consumidores, dos quais 32.523 estavam na cidade de São Paulo. Na manhã desta quinta-feira, a Enel informou que 32.184 clientes ainda estavam sem energia, sendo 25.591 na capital.

Na sexta-feira (25), também há risco de fortes pancadas de chuva no período da tarde. A atenção, no entanto, deve ser redobrada em relação aos ventos, que podem alcançar rajadas de até 70 km/h, segundo o CGE.

O ciclone influenciará a chegada de uma frente fria no sábado (26), reforçando a instabilidade do tempo e aumentando o risco de vendavais, que podem causar grandes danos.

Previsão do tempo para os próximos dias:

Quinta-feira: entre 21°C e 28°C;

Sexta-feira: entre 22°C e 27°C;

Sábado: entre 18°C e 26°C;

Domingo: entre 16°C e 19°C.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho e laranja para tempestades em grande parte do Rio Grande do Sul, assim como em partes do Paraná e de Santa Catarina. Em alguns municípios, o aviso é válido até esta quinta-feira, 24. Em outros, o alerta se estende até as 12h de sexta-feira.