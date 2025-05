Corpo de Celso Fonseca será velado em São Paulo e enterrado em Jundiaí nesta sexta (30) Jornalista, que foi editor-chefe do R7 por uma década, morreu aos 61 anos São Paulo|Do R7 29/05/2025 - 18h41 (Atualizado em 29/05/2025 - 18h42 ) twitter

Celso Fonseca, em participação no 'Roda Viva', em 1993 Reprodução/Facebook

O corpo do jornalista Celso Fonseca, morto aos 61 anos, vítima de infarto, será velado nesta sexta-feira (30), no cemitério do Araçá, em São Paulo, entre as 8h e as 10h.

De lá, segue para Jundiaí, onde Celso será enterrado, no cemitério dos Ipês, no Recanto Quarto Centenário.

Aficionado por jazz, literatura futebol e política internacional, o jornalista era um grande contador de histórias. Boa-praça, gostava de prosa e fazia amizade fácil tão fácil quanto versava sobre os assuntos culturais mais diversos.

Nota da Redação

Desejamos muita força para a família do Celsão, como chamávamos o querido amigo Celso Fonseca. Divertido, irreverente e sempre moderno, o jornalista será lembrado com muito carinho pelos companheiros que deixa aqui no R7. Suas histórias, as MELHORES, ficarão para sempre na nossa memória.