Criança tenta dirigir carro e bate em loja dentro de shopping em São Paulo Veículo estava em exposição no Shopping Villa Lobos, na zona oeste da capital paulista; ninguém ficou ferido São Paulo|Do R7 07/06/2025 - 16h35 (Atualizado em 07/06/2025 - 17h04 )

Carro bate em loja dentro de shopping, após criança tentar dirigir Reprodução/Agência RECORD

Uma criança tentou dirigir um carro, que estava em exposição, e acabou colidindo contra uma loja, no interior do Shopping Villa Lobos, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo, na tarde deste sábado (7). Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, um menino entrou em um veículo elétrico, que estava no interior do centro comercial, mas perdeu o controle do automóvel, batendo contra um estabelecimento.

Em imagens recebidas pela Agência RECORD, é possível ver o carro escuro, com o para-choque avariado.

Uma equipe do policiamento foi atender a ocorrência. A Agência RECORD solicitou uma nota para a assessoria de imprensa do Shopping Villa Lobos.

* Estagiário, sob supervisão de André Carvalho

