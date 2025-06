Defesa Civil alerta para frio intenso entre terça e quinta-feira; temperatura pode cair a 8ºC em SP População deve redobrar atenção com grupos vulneráveis; além do frio, terá declínio acentuado da umidade relativa do ar São Paulo|Do R7 30/06/2025 - 18h19 (Atualizado em 30/06/2025 - 18h21 ) twitter

Baixas temperaturas são previstas para o começo de julho RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 25.06.2025

A Defesa Civil do Estado de São Paulo informa que, entre os dias 1º e 3 de julho, a passagem de uma frente fria, seguida por uma massa de ar fria, provocará queda significativa nas temperaturas mínimas e máximas em diversas regiões paulistas.

A atuação desse sistema meteorológico também contribuirá para a redução da umidade relativa do ar, especialmente no interior do Estado.

De acordo com as previsões, as temperaturas mínimas devem variar conforme a região:

• Serra da Mantiqueira: Deve registrar as menores temperaturas do Estado, com mínimas em torno de 8°C, especialmente durante a madrugada e início da manhã, devido à altitude e relevo acidentado.

‌



• Região Metropolitana de São Paulo, Vale do Ribeira e Itapeva: As mínimas devem chegar a 10°C, com sensação térmica ainda mais baixa em áreas menos urbanizadas ou com vegetação densa.

• Sorocaba, Campinas, Presidente Prudente, Marília, Bauru e Araraquara: As mínimas devem atingir 12°C, com avanço do ar frio pelo sul e oeste do território paulista.

‌



• Vale do Paraíba, Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca e Ribeirão Preto: As mínimas previstas são de 13°C, com sensação de frio mais intensa em zonas rurais.

• Baixada Santista: Mesmo sob influência marítima, as mínimas devem cair para 15°C, marcando uma queda considerável para o litoral.

‌



• Litoral Norte: As mínimas devem ficar em torno de 16°C, com sensação térmica ampliada pela umidade e ventos do quadrante sul.

Além do frio, destaca-se o declínio acentuado da umidade relativa do ar nas regiões norte, noroeste, central e oeste do Estado, com índices podendo ficar abaixo dos 30%, patamar considerado crítico pela OMS (Organização Mundial da Saúde). Essa condição, somada à vegetação mais seca, eleva o risco de queimadas e incêndios florestais.

Diante do cenário previsto, a Defesa Civil do Estado orienta a população a redobrar os cuidados, especialmente com idosos, crianças, pessoas com doenças respiratórias e em situação de rua. Recomenda-se evitar exposição prolongada ao frio, manter-se hidratado e procurar abrigo em locais protegidos, além de evitar queimadas e fazer uso consciente da água.

Fonte: Defesa Civil do Estado de São Paulo

