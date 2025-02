Defesa Civil de SP renova alerta de chuvas até quarta e mantém atuação do gabinete de crise Monitoramento é feito em tempo real; áreas mais atingidas pela tempestade incluem Vale do Ribeira e Baixada Santista São Paulo|Do R7, em Brasília 02/02/2025 - 17h31 (Atualizado em 02/02/2025 - 18h32 ) twitter

Capital está entre as regiões mais afetadas pelos temporais Paulo Pinto/Agência Brasil - 30.1.2025

A Defesa Civil de São Paulo decidiu renovar o alerta para chuvas no estado até a próxima quarta-feira (5) — a princípio, o aviso se encerraria neste domingo (2). Por conta da previsão de continuidade dos temporais para os próximos dias, o tempo de atuação do gabinete de crise também foi estendido. A expectativa é que o grupo de trabalho mantenha as atividades presenciais também até quarta (5). A atuação emergencial do governo paulista é feita com apoio da Defesa Civil e do Fundo Social.

Entre as regiões mais afetadas pelos temporais, estão o Vale do Ribeira, Itapeva, Bauru, Araraquara, Presidente Prudente, Marília, a capital e a Região Metropolitana de São Paulo, além da Baixada Santista, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte, Campinas, Sorocaba, Barretos, Franca, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Araçatuba.

O monitoramento da situação é feito em tempo real pelas autoridades. Novas orientações poderão ser divulgadas, a depender da evolução do cenário. As chuvas se intensificaram por conta da aproximação da Zona de Convergência do Atlântico Sul desde a última quarta-feira (29).

A Defesa Civil recomenda aos cidadãos evitar transitar por locais alagados e ficar atentos a qualquer movimentação de solo, rachaduras ou inclinação de árvores e postes. Moradores de áreas de risco devem buscar abrigo em lugares seguros ao menor sinal de deslizamentos ou enchentes. A previsão do tempo e as atualizações do cenário podem ser acompanhadas pelos canais oficiais do órgão.

