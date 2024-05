São Paulo |Do R7, com Agência Record

Departamento de Homicídios vai investigar morte de aposentado baleado por PM na zona leste Apuração do caso, ocorrido em 7 de maio no Tatuapé, estava até então restrita à Justiça Militar

O DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa) vai investigar a morte do aposentado Clóvis Marcondes de Souza, de 70 anos, baleado por um policial militar acidentalmente no Tatuapé, zona leste de São Paulo, no último dia 7.

O inquérito foi aberto a pedido do Ministério Público. Até então, a apuração dos fatos estava restrita à Justiça Militar. O autor do tiro está detido no Presídio Militar Romão Gomes, na zona norte da capital.

A vítima caminhava na calçada, no cruzamento das ruas Platina e Vilela, por volta das 16h, quando policiais militares perseguiam dois suspeitos em uma moto, momento em que um deles atirou. O idoso morreu no local.

