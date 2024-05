Policial militar que matou idoso por acidente durante abordagem em São Paulo é preso

São Paulo |Do R7

O policial militar que matou um idoso por acidente em São Paulo está preso. O disparo aconteceu durante uma abordagem policial a dois suspeitos em uma moto. O idoso, que tinha 70 anos, caminhava na calçada, quando foi atingido por um tiro da arma de um dos policiais.

A polícia agora investiga para saber se o policial efetuou o disparo na tentativa de conter o bandido, ou se a arma disparou por acidente. Todas as possibilidades estão sendo investigadas.

Depois que o idoso foi baleado, o resgate foi chamado para prestar os primeiros socorros, mas o homem morreu no local. A rua chegou a ficar isolada para o trabalho da perícia.

Investigação

A SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou que um inquérito foi aberto para apurar o caso.

A Polícia Militar lamentou a morte do idoso, e disse que segue rigorosos protocolos operacionais, além de manter treinamentos constantes, para aperfeiçoar as técnicas de abordagem. Segundo a corporação, quando há falhas, a PM não hesita em tomar as providências cabíveis.

“O policial militar responsável pelo disparo foi preso em flagrante, e será encaminhado ao Presídio Militar Romão Gomes. O policial afirmou que o disparou foi acidental”, disse Felipe Neves, capitão da Polícia Militar.

Os homens abordados na moto foram liberados.