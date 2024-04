Energia em hospitais do centro de São Paulo é reestabelecida após 24 horas Neste período de falta de luz, as instituições foram alimentadas por geradores nas áreas de internação e emergências

A energia nos hospitais Santa Casa e Santa Isabel foram restabelecidas totalmente, na manhã desta terça-feira (19). A informação foi confirmada pelas respectivas assessorias de imprensa.

Segundo a assessoria do Hospital Santa Isabel, todos os serviços emergenciais foram mantidos por geradores, inclusive a própria Enel enviou um gerador para ajudar na contenção. Durante o dia todas as consultas foram mantidas, enquanto havia luz natural. Os pacientes que tinham exames de imagem ou exames onde as salas necessitavam de ar condicionado, foram remanejados para outras unidades da Rede D'Or. Não houve transferências de pacientes internados para outras unidades.

Já o Hospital Santa Casa afirmou, por meio de nota, que os atendimentos ambulatoriais e exames, que estavam agendados entre segunda (18) e terça (19), foram remarcados.

Neste período de falta de energia, o hospital foi alimentado por geradores nas áreas de internação e emergências.

Sobre a possível sindicância do Ministério de Minas e Energia, a Enel afirmou, em nota enviada à Agência Record, que não vai comentar o assunto.

