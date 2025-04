Evento ‘A Família ao Pé da Cruz’ celebra o valor da família Realizado nesta Sexta-feira da Paixão, o evento reuniu milhares de pessoas em um grande clamor por fé e união São Paulo|Do R7 18/04/2025 - 15h27 (Atualizado em 18/04/2025 - 15h32 ) twitter

Evento "A Família ao Pé da Cruz" que aconteceu na manhã desta sexta (18) no Estádio do Pacaembu, em São Paulo Mídias Sociais Igreja Universal

Na manhã desta sexta-feira (18), data em que se celebra a Sexta-feira da Paixão, milhares de pessoas participaram do evento “A Família ao Pé da Cruz”, promovido pela Igreja Universal do Reino de Deus. A iniciativa aconteceu em São Paulo, Rio de Janeiro e em templos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, reunindo famílias inteiras em momentos de oração, reflexão e busca por restauração.

Em São Paulo, o encontro aconteceu no Mercado Livre Arena Pacaembu, com grande mobilização de pessoas desde as primeiras horas do dia. No Rio de Janeiro, o evento no Estádio do Maracanã contou com a presença especial do bispo Edir Macedo.

A programação contou com orações e mensagens voltadas à importância da união familiar.

A família não é um acaso. A família foi projetada por Deus. Então qual o propósito de Deus na família? Um dos principais propósitos de Deus na família era para que nós pudéssemos ter uma ideia de como deve ser o nosso relacionamento com Ele. (Bispo Renato Cardoso, responsável pela Universal no Brasil)

A atmosfera de fé tomou conta dos presentes. Muitos relataram experiências de transformação pessoal e reaproximação com entes queridos. “É muito importante a gente lutar pela união dentro de casa. Para a gente entender o nosso marido, os filhos, pedindo sabedoria para Deus para saber como agir como mãe, como esposa, como filha também. É muito importante estar fazendo essa corrente”, declarou, emocionada, Débora, 43 anos, que participou do evento com sua família.

‌



Deus é família. E quem é de Deus, é família também. (Bispo Edir Macedo)

Esta não foi a primeira vez que ela participa de uma concentração de fé como a ocorrida hoje. “Eu vim aqui no Pacaembu quando houve outro evento como esse. Eu tinha 17 anos. Hoje eu tenho 43 anos e agora estou trazendo meus filhos. Esse grande movimento de lutar, de interceder pela família, a família de Deus, nós somos a família de Deus, é muito importante.”

Ainda hoje, às 17h, o Bispo Macedo estará no Estádio do Pacaembu para conduzir o grande encontro. Quem não tem a credencial para assistir do Pacaembu pode se dirigir a um templo da Universal mais próximo para participar da corrente de clamor e orações pela família.

