Evento em SP reúne lideranças e entrega homenagem a nomes da política, cultura e economia Encontro promovido pelo Clube Protagonistas do Brasil destacou trajetórias com impacto público e privado São Paulo|Do R7, em Brasília 29/07/2025 - 22h03 (Atualizado em 29/07/2025 - 22h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Michel Temer e Henrique Meirelles estiveram entre os homenageados do Protagonistas Brasil Anubra/Divulgação - 29.07.2025

O 30º Almoço Empresarial de Negócios do Clube Protagonistas do Brasil foi realizado nesta terça-feira (29), no Blue Note São Paulo, com a presença de autoridades, empresários e representantes de diversas áreas.

A cerimônia marcou a entrega do Certificado Oficial de Homenagem da Anubra (Associação das Nações Unidas — Brasil), concedido a lideranças por suas contribuições em setores estratégicos do país.

O encontro, promovido em parceria com o MasterMind Napoleon Hill, The Napoleon Hill Foundation e o Fórum das Américas, reuniu nomes da política, da economia, da cultura e do empreendedorismo.

Além da entrega dos certificados, os participantes tiveram a oportunidade de ampliar conexões institucionais e compartilhar experiências em um ambiente voltado ao diálogo e à cooperação.

‌



Categorias

As homenagens foram organizadas em três categorias: Mérito Empresarial, Mérito Cultural e Persona Pública em Destaque. Os organizadores destacaram a importância de reconhecer trajetórias associadas a responsabilidade, inovação e impacto social.

Entre os homenageados estiveram o ex-presidente da República Michel Temer, o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles, o maestro João Carlos Martins e empreendedores com atuação em diferentes regiões do Brasil.

‌



Os homenageados

Michel Temer – Ex-presidente da República, jurista, ex-deputado federal, ex-presidente da Câmara dos Deputados, ex-secretário da Segurança Pública de SP e ex-procurador-geral do Estado.

– Ex-presidente da República, jurista, ex-deputado federal, ex-presidente da Câmara dos Deputados, ex-secretário da Segurança Pública de SP e ex-procurador-geral do Estado. Henrique Meirelles – Ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central, ex-secretário da Fazenda de SP, ex-presidente internacional do BankBoston.

– Ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central, ex-secretário da Fazenda de SP, ex-presidente internacional do BankBoston. Dário Saadi – Prefeito de Campinas.

– Prefeito de Campinas. Jorge Lima – Secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo.

– Secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Roberto de Lucena – Secretário de Turismo do Estado de São Paulo.

– Secretário de Turismo do Estado de São Paulo. João Carlos Martins – Maestro.

– Maestro. Paulo Morais – Fundador da Espaçolaser e CEO da PG&MP Investimentos.

– Fundador da Espaçolaser e CEO da PG&MP Investimentos. Geraldo Rufino – Fundador da JR Diesel.

– Fundador da JR Diesel. Carla Sarni – Fundadora da Sorridents e da Giolaser.

– Fundadora da Sorridents e da Giolaser. Adriana Auriemo – Fundadora da Nutty Bavarian.

– Fundadora da Nutty Bavarian. Freddy Rabbat – Presidente da TAG Heuer no Brasil.

– Presidente da TAG Heuer no Brasil. Gustavo Reis – Ex-prefeito de Jaguariúna, vice-presidente da APM e quatro vezes vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos.

– Ex-prefeito de Jaguariúna, vice-presidente da APM e quatro vezes vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos. André Magalhães Pinto – Empresário com atuação no marketing do Banco Nacional.

– Empresário com atuação no marketing do Banco Nacional. Flávio Figueiredo Assis – Fundador da LeCar.

– Fundador da LeCar. Gustavo Cerbasi – Educador financeiro e autor.

Segundo os organizadores, o evento reforçou o objetivo de valorizar perfis com atuação direta na construção de políticas públicas, no fortalecimento institucional e no desenvolvimento de iniciativas empreendedoras em diferentes regiões do Brasil.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp