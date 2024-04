Falha na estação Tamanduateí provoca lentidão na linha 2-Verde do metrô Passageiro relatou que portas da plataforma não abriam; problema fez com que estações ficassem cheias

Trens circulavam com lentidão entre Vila Prudente e Tamanduateí (Reprodução/Agência Record)

Passageiros que utilizam a Linha 2-Verde do metrô de São Paulo enfrentavam transtornos na manhã desta sexta-feira (12) devido a uma falha.

Segundo o Metrô, o problema ocorreu às 07h27 no sistema de portas na estação Tamanduateí. Um passageiro divulgou uma foto da situação nas redes sociais e afirmou que as portas da composição abriam, mas as da plataforma permaneciam fechadas.

Por causa dessa ocorrência, os trens circulavam com restrição de velocidade e maior intervalo de parada entre as estações Vila Prudente e Tamanduateí. A lentidão persistiu até 8h28, o que refletia em plataformas mais cheias do que o normal.

“Desde às 7h27, os trens da Linha 2-Verde estão circulando com restrição de velocidade e maior intervalo em razão de falha de comunicação entre as portas de plataforma e os trens nas estações Vila Prudente e Tamanduateí. A manutenção já foi acionada para atuar na ocorrência. O Metrô lamenta e pede desculpas aos passageiros pelo transtorno.”