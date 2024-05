Foragido da ‘saidinha’ é preso por roubar e matar idosa de 86 anos no interior de SP Homem de 30 anos estava escondido na casa de familiares em Catanduva, e foi localizado menos de 24 horas depois do crime

Caso foi registrado como captura de procurado no 3° Distrito Policial de Catanduva (Reprodução/Google Street View)

Um homem, de 30 anos, suspeito de roubar e matar uma idosa de 86 anos, foi preso na noite desta quarta-feira (15) em Catanduva, no interior de São Paulo, por policiais do Baep (9º Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito estava foragido desde que não retornou ao presídio após a saída temporária. Ele respondia por roubo e estupro.

O latrocínio ocorreu na última terça-feira (14), quando o homem foi contratado pela idosa para um serviço de manutenção na casa dela. Ele cometeu o crime para roubar R$ 500.

Após ser informada do ocorrido, a Polícia Militar, com a equipe do Baep, iniciou uma operação para localizar o suspeito, encontrado menos de 24 horas depois, escondido na casa de parentes.

O caso foi registrado como captura de procurado no 3° Distrito Policial de Catanduva, e a investigação do latrocínio está a cargo da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Catanduva.