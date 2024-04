Aproximação de frente fria deixa litoral de SP em alerta para fortes chuvas e ventania

Alto contraste

Uma frente fria que chega ao Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (20) desloca-se rapidamente e já atinge o estado de São Paulo amanhã. Com isso, o litoral norte paulista voltará a sofrer com chuvas fortes e volumosas, além de ventania, principalmente à tarde e à noite.

As rajadas de vento podem chegar a 80 km/h. Na região de Ubatuba, no litoral norte, a previsão é de 50 mm de chuva para esta quinta-feira. Conforme a Meteoblue, as precipitações serão mais intensas entre sexta-feira e domingo.

"Este sistema será diferente, pois chega ao Brasil com forte intensidade, devendo causar uma acentuada queda da temperatura e grande intensificação de ventos marítimos, que vão concentrar muita umidade entre as encostas da serra do mar e o litoral, reforçando as nuvens de chuva", estima a Climatempo.

Esta será a primeira frente fria do outono, que tem início nesta quarta-feira e vai quebrar o bloqueio atmosférico da forte alta pressão atmosférica, que gerou a onda de calor dos últimos dias em diversas áreas do País.

Na sexta-feira, a frente fria avança sobre o Rio de Janeiro, mas ainda causará muita instabilidade no litoral de São Paulo.

"Além disso, a forte infiltração de umidade marítima começará a atuar para reforçar as condições para chuva. A região de Ubatuba terá uma sexta-feira chuvosa, com ventos moderados a fortes e poderá receber de 90 mm a 100 mm de chuva apenas durante a sexta-feira, o que representa quase metade da média normal de chuva para março", alerta a Climatempo.

Veja a previsão do tempo para os próximos dias em Ubatuba, segundo a Meteoblue:

• quarta-feira: entre 25°C e 29°C;

• quinta-feira: entre 26°C e 33°C;

• sexta-feira: entre 23°C e 28°C;

• sábado: entre 22°C e 24°C;

• domingo: entre 23°C e 25°C.

No sábado (23), o tempo permanece instável, com predomínio de céu nublado, chuva e temperatura amena no decorrer do dia. Menos volumosa, a deve ser frequente em grande parte do dia.

"A combinação da chuva, céu nublado e ventos marítimos frios, de origem polar, deixam a temperatura amena o dia todo. Além disso, o mar deve ficar agitado", acrescenta a Climatempo.

No domingo, todo o litoral paulista ainda terá muita nebulosidade e chuva a qualquer hora, mas, em geral, com pouca intensidade. Há possibilidade de sol entre nuvens.

Os cálculos mais recentes do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) mostram que a média de chuva em março na região de Ubatuba varia de 220 mm a 260 mm.

"Apenas entre os dias 21 a 24 de março, a região de Ubatuba poderá receber cerca 150 mm a 250 mm de chuva. Na quinta, mas especialmente na sexta, há risco de alagamentos", reforça a empresa de meteorologia.

A Climatempo lembra ainda que em 30 dias, considerado o período entre 19 de fevereiro e 18 março de 2024, diversas áreas do litoral paulista receberam mais de 200 mm de chuva.