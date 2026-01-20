Fundação Casa registra menor taxa média anual de reincidência desde 2016 Indicador mede o percentual de adolescentes com duas ou mais internações no sistema socioeducativo

A Fundação Casa, espaço destinado para infratores menores de idade, registrou a menor taxa média anual de reincidência desde 2016. A fundação fechou 2025 com taxa de 20,66%, a menor registrada desde 2016, segundo série histórica da própria instituição.

O indicador mede o percentual de adolescentes com duas ou mais internações no sistema socioeducativo. Entre 2020 e 2025, a taxa passou de 26,03% para 20,66%, representando uma redução acumulada de mais de cinco pontos percentuais.

