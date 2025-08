Governador Tarcísio de Freitas fará procedimento na tireoide neste domingo Alta está prevista para o mesmo dia; governador deve retomar compromissos internos já na segunda-feira São Paulo|Do R7, em Brasília 31/07/2025 - 20h31 (Atualizado em 31/07/2025 - 20h35 ) twitter

Alta de Tarcísio está prevista para o mesmo dia da internação Pablo Jacob/Governo do Estado de SP - 26.07.2025

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), será submetido na tarde deste domingo (3) a um procedimento de radioablação por ultrassonografia na tireoide.

Trata-se de uma operação minimamente invasiva para tratar nódulos tireoidianos, utilizando ondas de calor para destruir as células anormais.

A intervenção ocorrerá no Hospital Albert Einstein, na capital paulista. A expectativa é de alta ainda no mesmo dia.

Na segunda-feira (4), o governador deve retomar normalmente os compromissos internos no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.

Segundo a assessoria do governo estadual, Tarcísio encontra-se bem e continuará acompanhando as atividades administrativas ao longo da próxima semana.

