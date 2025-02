Governo de SP vai investir R$ 64 milhões em obras de drenagem para evitar alagamentos Tarcísio recebeu prefeitos nesta tarde e estimulou criação de consórcios regionais para obras de infraestrutura São Paulo|Caterina Achutti, da RECORD 03/02/2025 - 20h23 (Atualizado em 03/02/2025 - 22h44 ) twitter

Tarcísio recebeu prefeitos na tarde desta segunda-feira Mônica Andrade/Governo do Estado de SP - 3.2.2025

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), teve uma reunião no Palácio dos Bandeirantes na tarde desta segunda-feira (3) com os prefeitos de 53 cidades do estado para discutir medidas contra os estragos causados pela chuva em São Paulo. O governo estadual vai repassar R$ 64 milhões às cidades para financiar obras de drenagem e outras melhorias na infraestrutura urbana. Durante a reunião com os prefeitos, o ex-presidente Jair Bolsonaro apareceu na cerimônia (leia mais abaixo).

Os recursos são do Fundo Estadual de Recursos Hídricos. A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística vai oferecer apoio técnico aos municípios para garantir planos de qualidade e atualizados. Para isso, serão disponibilizados recursos financeiros e equipes técnicas para ajudar os municípios a elaborar projetos de drenagem e licitações.

A estratégia inclui o fortalecimento dos consórcios regionais, incentivando a elaboração de planos integrados. O objetivo do governo é auxiliar os municípios a se prepararem para o longo prazo, garantindo mais eficiência na prevenção e no enfrentamento de desastres naturais.

A Defesa Civil realizará reuniões para estender apoio aos municípios da região, disponibilizando todos os serviços do Estado para auxiliar na recuperação e mitigação dos impactos. Além disso, o governo está fornecendo ajuda humanitária e liberando crédito emergencial para que os municípios tenham recursos para lidar com a situação.

O governo do estado atua em parceria com as cidades para garantir resiliência até 2050, com a implementação de um pacote de medidas para apoiar os municípios após as emergências. A Defesa Civil já distribuiu cestas básicas e kits de higiene para 31 municípios afetados e trabalha com geólogos para facilitar o retorno seguro das famílias às suas casas.

Além disso, novos contratos com a Sabesp vão criar um fundo municipal para investimentos em drenagem, enquanto o estado segue atuando na macrodrenagem, com a previsão de soluções para problemas de água, esgoto e resíduos. As ações estão sendo realizadas de forma simultânea com os planos municipais, e o governo já começa a atuar com um cronograma até 2050.

Presença de Bolsonaro

A reunião de Tarcísio com os prefeitos foi interrompida durante alguns minutos após a chegada de Bolsonaro ao Palácio dos Bandeirantes.

Segundo apurou a RECORD, o ex-presidente foi até a sede do governo paulista para um compromisso que teria com Tarcísio. Ele assistiu o restante da reunião com os prefeitos, mas não deu nenhum palpite sobre o assunto que estava em discussão.