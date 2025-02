São Paulo tem alagamentos e cidadãos ilhados nesta segunda-feira (3) após dias com chuvas constantes

A cidade de São Paulo tem, na tarde desta segunda-feira (3), diversos pontos de alagamentos e cidadãos ilhados após fortes chuvas durante o fim de semana. A cidade registrou cerca de 65% do volume de chuva previsto para todo o mês de fevereiro em apenas dois dias. As ruas do Jardim Pantanal, bairro próximo do município de Guarulhos, estão tomadas pela água há três dias, os moradores tentam se salvar e resgatar o máximo de pertences das casas da forma que conseguem. Os deslizamentos preocupam também a população, já que o risco aumenta pelo fato de o solo estar encharcado. A Defesa Civil reforçou o alerta para continuidade de chuvas intensas até quarta-feira (5).