Grande São Paulo terá fim de tarde com temporais e virada no tempo, alertam meteorologistas Frente fria colocará fim à onda de calor na região metropolitana, mas pode vir acompanhada de rajadas de vento e forte chuva

Previsão de chuva permanece durante todo o fim de semana Previsão de chuva permanece durante todo o fim de semana (WAGNER VILAS/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO - 14.03.2024)

A onda de calor que afeta a Grande São Paulo desde a semana passada chegará ao fim nesta quinta-feira (21), com a chegada de uma frente fria. No entanto, essa formação pode provocar temporais, com rajadas de vento que podem chegar a 80 km/h e grandes volumes de chuva, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo) prevê que os termômetros cheguem a 34°C ao longo do dia. O órgão, todavia, pede atenção à população entre a tarde e a noite.

"Há potencial para formação de alagamentos, transbordamentos e deslizamentos de terra nas áreas de encosta devido ao elevado volume de chuva previsto."

A virada no tempo vai derrubar as temperaturas. A sexta-feira (22) começará com termômetros na casa dos 19°C, e a máxima não deve passar de 23°C durante o dia.

O fim de semana em toda a região metropolitana terá previsão de chuva, em menores volumes, e será de temperaturas amenas.

