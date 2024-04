São Paulo |Do R7, com Agência Record

Helicóptero da PM pousa na avenida 23 de Maio para socorrer policial atropelado Agente foi atingido por um carro enquanto trabalhava; motorista fugiu do local do acidente sem prestar socorro

Reprodução/RECORD

Um importante corredor de São Paulo, a avenida 23 de Maio, foi interditada pouco antes das 8h desta segunda-feira (25) devido ao pouso do helicóptero Águia, da Polícia Militar, para um resgate. A aeronave foi prestar apoio ao socorro de um PM que foi atropelado enquanto trabalhava.

A moto do militar foi atingida por um carro na altura do viaduto Engenheiro Antônio de Carvalho Aguiar, na Vila Mariana. O motorista do veículo, um Audi de cor branca, fugiu do local sem prestar socorro.

A pista da avenida 23 de Maio em direção ao centro precisou ser totalmente bloqueada para o pouso do helicóptero e permanecia assim pelo menos até 8h40.