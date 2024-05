Homem armado se envolve em confusão na estação Brás, ameaça funcionários e é detido Caso foi registrado como lesão corporal e ameaça pela Delpom (Delegacia do Metropolitano)

Homem foi detido com arma na Estação Brás da CPTM (Fotos de Reprodução/Itaim Mil Grau)

Um homem, de 28 anos, foi detido com uma arma de fogo após ameaçar três funcionários, dentro da Estação Brás da CPTM, região central de São Paulo, na tarde desta terça-feira (30).

De acordo com a Companhia, por volta das 18h, agentes de segurança presenciaram uma discussão entre o suspeito e um segundo passageiro durante o desembarque de um trem.

Durante o desentendimento, os funcionários perceberam que o homem estava segurando uma arma e decidiram abordá-lo. Nesse momento, o suspeito tentou fugir.

O homem armado foi alcançado e detido. O caso foi registrado no 8° Distrito Policial do Brás/Belém, como lesão corporal e ameaça pela Delpom (Delegacia do Metropolitano), que solicitou perícia.

A reportagem entrou em contato com a SPP (Secretaria de Segurança Pública) para obter mais informações sobre o caso, porém, não houve retorno até o momento. A nota será atualizada caso haja manifestações.





