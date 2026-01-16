Logo R7.com
Homem é assaltado e ameaçado por criminosos de moto em Diadema (SP); veja vídeo

Câmera flagrou o crime cometido à luz do dia na região metropolitana

São Paulo|Do R7, com RECORD NEWS

Dois criminosos de moto renderam um homem em Diadema, região metropolitana de São Paulo. A vítima estava caminhando na calçada quando foi abordada pelos bandidos.

O garupa desceu da moto e ameaçou o homem com uma coronhada, revistou os bolsos e na sequência roubou a mochila dele. Em seguida, ele subiu na moto e fugiu com o parceiro de crime.

