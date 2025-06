Homem é preso suspeito de furtar carne em supermercado de Osasco (SP) Policiais militares encontraram rapaz com uma mochila em que estavam cinco pacotes do alimento, avaliados em cerca de R$ 400 São Paulo|Khauan Wood, da Agência RECORD*, e Vicente Andrade**, do R7 21/06/2025 - 10h26 (Atualizado em 21/06/2025 - 10h56 ) twitter

Gerente disse à polícia que suspeito agiu com outras pessoas Reprodução/RECORD

Um homem de 22 anos foi preso em flagrante, na manhã de sexta-feira (20), suspeito de furtar 7 kg de carne de um supermercado no bairro do Rochdale, em Osasco, na região metropolitana de São Paulo.

Policiais militares foram acionados pela gerente do estabelecimento e localizaram o suspeito com uma mochila, em que estavam cinco pacotes de carne embalada, avaliados em mais de R$ 400. O homem confessou o crime e foi levado para a delegacia.

A gerente relatou aos oficiais que cerca de quatro indivíduos ameaçaram os funcionários e simularam estar armados. Uma funcionária confirmou que os criminosos levaram diversos produtos alimentícios.

Os produtos foram devolvidos ao supermercado. O caso, registrado no 5º DP de Osasco, será investigado como roubo a estabelecimento comercial. Até o momento, não há informações sobre os outros suspeitos.

*Estagiário sob supervisão de André Carvalho, da Agência RECORD

**Estagiário sob supervisão de Raphael Hakime, editor-chefe do R7

