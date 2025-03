Homem se esconde debaixo de trem em Jandira (SP) e é preso Ele carregava ferramentas e é suspeito de furtar fios de aço na Estação Carapicuíba, na Grande São Paulo São Paulo|Adrielly Souza, da Agência RECORD 04/03/2025 - 12h54 (Atualizado em 04/03/2025 - 13h00 ) twitter

Homem é detido em estação da cidade de Jandira (SP) Reprodução

Na tarde da última segunda-feira (3), um homem foi detido na Estação Jandira, na Linha 8-Diamante, após ser encontrado debaixo de uma composição ferroviária.

Nas redes sociais, passageiros relataram que o indivíduo era suspeito de furtar fios de aço na Estação Carapicuíba. Para fugir, ele teria entrado nos vãos externos do trem e seguido dessa forma até Jandira.

Imagens divulgadas mostram agentes de segurança da ViaMobilidade retirando o homem da via e o conduzindo para fora da estação. A concessionária informou que, para garantir a segurança da operação, foi necessário desenergizar o local antes da remoção.

Durante a abordagem, os agentes encontraram com ele ferramentas que costumam ser utilizadas para remoção de cabos metálicos que fazem parte da infraestrutura ferroviária.

‌



Após ser detido, o homem foi encaminhado a uma delegacia da região para que as providências legais fossem tomadas. No entanto, o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) informou que não há registro de ocorrência sobre o caso.

A Agência Record entrou em contato com os distritos policiais da área para confirmar o andamento da ocorrência, mas as unidades consultadas afirmaram não terem sido acionadas sobre o caso.

‌



NOTA VIA MOBILIDADE:

A ViaMobilidade informa que um homem foi detido na tarde da última segunda-feira (3), na Estação Jandira, da Linha 8-Diamante, após agentes de atendimento e segurança (AASs) o identificarem debaixo de uma das composições. Foi necessário desenergizar o local para que a retirada do indivíduo fosse feita em segurança. Com ele, foram localizadas ferramentas que costumam ser utilizadas para remoção de cordoalhas. O homem foi encaminhado a uma delegacia para as devidas providências legais.