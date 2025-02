Idosa que estava na garupa de motocicleta recebe alta Moto era conduzida por um amigo da mulher e foi atingida por um veículo São Paulo|Do R7 31/01/2025 - 10h09 (Atualizado em 31/01/2025 - 10h09 ) twitter

Recebeu alta do hospital a idosa que ficou ferida depois de ser atingida por um carro em uma avenida, no bairro Ângela Rosa, na cidade de Franca (SP). Ela estava na garupa da motocicleta de um amigo de trabalho, com quem viajava de carona.

O condutor da motocicleta continua internado. Já o motorista do veículo envolvido no acidente fugiu sem oferecer socorro e ainda não foi encontrado.