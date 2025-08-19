Idoso com Alzheimer é encontrado após uma semana em mata de Ribeirão Preto (SP) Incidente reforça a importância de medidas preventivas, como o uso de pulseiras de identificação São Paulo|Do R7 18/08/2025 - 21h00 (Atualizado em 18/08/2025 - 21h00 ) twitter

Paulo Evaristo, de 78 anos, foi encontrado debilitado em uma área de mata em Ribeirão Preto (SP), após uma semana desaparecido. Casos de idosos com Alzheimer que se perdem são comuns e podem ter desfechos trágicos.O incidente reforça a importância de medidas preventivas, como o uso de pulseiras de identificação, e levanta críticas à espera de 24 horas para iniciar buscas por desaparecidos, especialmente em quadros delicados de saúde.