Idoso de 87 anos desaparece ao voltar de carro de Itapuí para São Paulo Segundo a família, ele foi visto pela última vez na via Anhanguera, na altura do km 250, sentido Ribeirão Preto (SP) São Paulo|Do R7, em Brasília 30/04/2025 - 15h13 (Atualizado em 30/04/2025 - 15h19 )

Família afirma que não houve movimentações no cartão de crédito de Aparecido Arquivo pessoal - 29.4.2025

Aparecido Raineiri, de 87 anos, desapareceu nessa terça-feira (29), ao voltar de carro de Itapuí (SP) para São Paulo (SP), distante cerca de 317km da capital paulista. Segundo a família do idoso, ele foi visto pela última vez pela câmera de um posto policial na via Anhanguera, na altura do km 250, sentido Ribeirão Preto (SP).

Os parentes de Aparecido afirmam ter entrado em contato com hospitais, postos policiais, rodoviárias, concessionárias e empresas de rodovia da região — sem sucesso. Ele também não teria retornado para Itapuí.

Ainda de acordo com a família do idoso, não houve movimentação no cartão de crédito de Aparecido.

Família procura Aparecido Raineiri Arquivo pessoal

Os últimos dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública apontam que os idosos representaram 7,8% das pessoas desaparecidas em todo o país em 2022 e 7,9% em 2023. Veja:

Pessoas desaparecidas em 2022

Total no Brasil: 82.216



Idosos: 6.378 (7,9%)

Pessoas desaparecidas em 2023

Total no Brasil: 77.060



Idosos: 6.051 (7,8%)

