Bolsonaro recebe alta da UTI e segue para quarto em hospital de Brasília Reprodução/Instagram @jairmessiasbolsonaro - 26.04.2025

O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu, nesta quarta-feira (30), alta da UTI de um hospital particular em Brasília depois da cirurgia feita no intestino. Agora, ele seguirá para um quarto. Mais cedo, foi divulgado que Bolsonaro está estável clinicamente, sem dores nem febre e com pressão arterial controlada.

Além disso, começará uma dieta líquida ainda nesta quarta-feira. O boletim registrou também que o ex-presidente evolui com melhora progressiva dos movimentos intestinais espontâneos.

Ele recebe suporte calórico e nutricional por via oral e parenteral (endovenosa), realizando fisioterapia motora e recebendo as medidas de prevenção de trombose venosa. Necessita ainda de monitorização e vigilância contínua.

Internação

O ex-presidente foi submetido a cirurgia após passar mal durante uma agenda no Rio Grande do Norte, no último dia 11, quando sentiu dores e distensão abdominal. Segundo os médicos, a operação foi necessária devido a uma obstrução intestinal.

‌



Apesar da recomendação de não receber visitas, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, visitou Bolsonaro na terça-feira (22).

Cirurgia

Realizada “sem intercorrências e sem necessidade de transfusão de sangue” em 13 de abril, a cirurgia no intestino de Bolsonaro durou 12 horas. Segundo os médicos, apesar de o procedimento ter sido bem-sucedido, o ex-presidente ainda precisa dos cuidados da UTI.

‌



Segundo o cardiologista Leandro Echenique, quando se faz uma operação deste porte, o corpo do paciente fica mais inflamado, e isso pode levar a uma série de intercorrências, exigindo monitoramento da pressão arterial e ações para possíveis infecções. Ainda segundo os médicos, Bolsonaro continua se alimentando por via venosa e, até o momento, não há previsão para que a alimentação oral seja retomada.

Intimação

Em 23 de abril, o ex-presidente foi intimado sobre a abertura de ação penal no STF (Supremo Tribunal Federal). A notificação ocorreu dentro da UTI onde ele está internado após procedimento cirúrgico, em Brasília.

‌



Bolsonaro recebeu a intimação após aparecer em uma transmissão ao vivo nas redes sociais. A partir da exibição, o STF entendeu que o ex-presidente estaria em condições de ser formalmente comunicado e determinou a diligência.

Paulo Cunha Bueno, advogado de Bolsonaro, publicou nota em redes sociais contestando a medida. Segundo ele, a entrega do documento em ambiente hospitalar contraria o Código de Processo Penal, que veda citação de pessoa em estado grave de saúde.

