Incêndio atinge hotel de luxo em São Paulo Fogo começou no 22º andar, onde fica o spa; bombeiros foram acionados e as chamas foram controladas

Incêndio começou no 22° andar do Hotel Fasano (Reprodução/Google Street View)

Um incêndio atingiu o 22° andar do luxoso Hotel Fasano, localizado na Rua Vitório Fasano, no Jardim Paulista, região oeste de São Paulo, por volta de 21h22 desta terça-feira (30).

Segundo o atendente do local, houve um princípio de incêndio no spa, que gerou muita fumaça. O andar está interditado, para que a administração faça as manutenções necessárias e investigue o que causou as chamas.

No site oficial, o hotel afirma que o espaço conta com cinco salas de massagem. Até o momento, de acordo com o funcionário, não se sabe o que pegou fogo.

De acordo com informações da assessoria de imprensa dos Bombeiros, o fogo foi extinto e ninguém ficou ferido.

Seis equipes dos Bombeiros atuaram na ocorrência.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do Hotel Fasano, mas não houve retorno até o momento. O espaço segue aberto e a nota será atualizada caso haja manifestações.

