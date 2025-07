Incêndio atinge indústria em Guarulhos, na Grande SP Ainda não há informações sobre vítimas; fumaça pode ser vista de diversos pontos da região São Paulo|Do R7, com informações da Agência Record* 26/07/2025 - 16h52 (Atualizado em 26/07/2025 - 17h30 ) twitter

Um incêndio atingiu uma indústria de produto químico e plástico, em Guarulhos, na Grande São Paulo, na tarde deste sábado (26). Segundo o Corpo de Bombeiros, no momento, 12 viaturas e 40 agentes estão empenhados no combate às chamas. Ainda não há informações sobre vítimas.

Em imagens recebidas pela Agência Record, é possível ver a fumaça preta causada pelo fogo.

Em nota, a Defesa Civil informou que o incêndio começou em um local usado para armazenar os materiais, se alastrando rapidamente e ampliando as proporções das chamas.

Fumaça pode ser vista de vários pontos a região Agência Record

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) também está acompanhando as atualizações do incêndio.

A indústria fica bem próxima ao Aeroporto Internacional de São Paulo, porém, as operações de pousos e decolagens não foram afetados e ocorrem normalmente, segundo a GRU Airport.

Leia na íntegra a nota da Defesa Civil:

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma indústria, localizada na Rua Atleca Fratuceli Lopes, n° 189, bairro Sadokim. O fogo teve início em local de armazenamento de materiais e se alastrou rapidamente, ampliando as proporções da ocorrência. Equipes do corpo de bombeiros atuam no combate das chamas. Até o momento, não há registro de vítimas. A ocorrência permanece em andamento, com equipe do CGE acompanhando as atualizações.

*Apuração de Vinicius Santos, sob supervisão de Nayara Paiva

