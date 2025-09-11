Incêndio é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quinta (11) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma São Paulo|Do R7 11/09/2025 - 14h10 (Atualizado em 11/09/2025 - 14h10 ) twitter

Um grande incêndio atingiu um galpão que armazenava tecidos na Lapa Reprodução/Record News - 11.08.2025

Incêndio é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quinta (11). Um grande incêndio tomou conta de um galpão que armazenava tecidos na região da Lapa, na zona oeste de São Paulo e chamou a atenção das pessoas que passavam perto. A fumaça podia ser vista à distância.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 11h56 desta quinta.

Os estados que mais buscaram pelo termo “Incêndio” são: São Paulo, Tocantins e Distrito Federal, apontou o Google Trends. Confira:

Incêndio de grandes proporções assusta moradores da Lapa, em São Paulo

O Corpo de Bombeiros foi chamado e recrutou 12 viaturas para ajudar no combate as chamas. Saiba mais em R7.com.