Agrishow 2026 anuncia melhorias após recorde de negócios em Ribeirão Preto (SP) Feira agrícola consolida posição como principal vitrine do setor no país após números históricos Agro Record Interior SP|Do R7 19/05/2025 - 17h01 (Atualizado em 19/05/2025 - 17h01 )

A Agrishow 2026 já tem data marcada e promete melhorias no trânsito para facilitar o acesso ao evento em Ribeirão Preto (SP). A edição de 2025 registrou recorde de R$ 14,6 bilhões em intenções de negócios e aumento de 7% em relação a 2024, com 197 mil visitantes. O prefeito Ricardo Silva anunciou parcerias com o governo estadual para melhorar a infraestrutura viária com o intuito de facilitar o acesso ao evento.