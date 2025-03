Conflito entre vizinhos em condomínio de Franca (SP) termina em esfaqueamento Discussão por causa de barulho levou a agressões e acusações de lesão corporal entre os envolvidos Balanço Geral Interior SP|Do R7 07/03/2025 - 18h09 (Atualizado em 07/03/2025 - 18h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um conflito entre vizinhos no condomínio Parque Vicente Leporace, em Franca (SP), resultou em agressão e esfaqueamento. A discussão começou após um desentendimento sobre o volume alto de música durante uma reunião entre amigos. Um aposentado, incomodado com o barulho, tentou intervir e, ao se defender, acabou esfaqueando uma jovem de 20 anos no braço.

Ambos foram levados à delegacia para prestar depoimento. A jovem, que tem histórico criminal, e o idoso, sem antecedentes, agora enfrentam acusações de lesão corporal.