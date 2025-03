Neymar retoma treinos e mira estreia no Brasileirão pelo Santos Astro inicia atividades leves após lesão na coxa; Peixe se prepara para duelo contra o Vasco no dia 30 Balanço Geral Interior SP|Do R7 24/03/2025 - 18h44 (Atualizado em 24/03/2025 - 18h44 ) twitter

Neymar deu início à sua recuperação com treinos leves no gramado, buscando estar pronto para a estreia do Santos no Campeonato Brasileiro contra o Vasco, em 30 de março.

O atacante, que perdeu jogos decisivos pelo Paulistão (incluindo o clássico contra o Corinthians) e pela seleção brasileira devido a uma lesão na coxa esquerda, agora foca em sua plena recuperação.

Enquanto isso, o clube santista intensifica os preparativos para o torneio nacional, com alta expectativa pelo retorno do seu maior ídolo aos gramados.