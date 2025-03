Secretaria de Esportes de Ribeirão Preto promove seletiva de basquete Oportunidade destina-se a jovens atletas de 17 a 20 anos Balanço Geral Interior SP|Do R7 07/03/2025 - 15h48 (Atualizado em 07/03/2025 - 15h48 ) twitter

Descubra tudo sobre a seletiva de basquete que acontece na Cava do Bosque, em Ribeirão Preto. O evento, liderado por Renato Zago, visa selecionar jovens nascidos entre 2004 e 2007 para formar uma equipe competitiva.

Sem necessidade de inscrição prévia, os participantes serão avaliados em rendimento, arremesso e postura em quadra.

A iniciativa busca revitalizar o basquete na cidade, com apoio do prefeito Ricardo Silva e do secretário Matheus Henrique.

Participe e traga seu melhor para o esporte local!