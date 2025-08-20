Acidente com três caminhões mata motorista na Rodovia Anhanguera, em Jardinópolis (SP)
Colisão envolveu cargas de tomate e alho e interditou a pista por uma hora e meia
Um grave acidente na Rodovia Anhanguera, em Jardinópolis (SP), resultou na morte de um motorista de 46 anos. A colisão ocorreu na madrugada desta quarta-feira (20) e envolveu três caminhões. Um dos veículos, carregado com tomate, colidiu com outro que transportava alho, provocando um engavetamento. A rodovia ficou interditada por cerca de uma hora e meia para o atendimento da ocorrência.