Acidente de moto em Mococa (SP) deixa jovem de 18 anos inconsciente

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro ocorreu no cruzamento da Rua Visconde do Rio Branco com a Avenida Marginal, em Mococa. Dois jovens estavam na moto, que avançou o sinal vermelho e acabou colidindo com um carro. O condutor da moto, de 18 anos, ficou inconsciente após o impacto, enquanto seu irmão de 15 anos, que estava na garupa, não se feriu.

O motorista do veículo, de 69 anos, prestou socorro e acionou o resgate. O jovem que ficou inconsciente foi levado à UNIMED de Mococa, passou por exames e foi liberado.

A polícia militar registrou a ocorrência e verificou que a documentação dos veículos estavam em ordem.