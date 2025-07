Acidente em ponte entre São Paulo e Minas Gerais deixa vítima fatal e carro submerso Falhas na infraestrutura podem ter contribuído para a tragédia Cidade Alerta Interior SP|Do R7 01/07/2025 - 19h24 (Atualizado em 01/07/2025 - 19h24 ) twitter

Um acidente envolvendo quatro veículos na ponte entre Miguelópolis (SP) e Conceição das Alagoas (MG) resultou na morte de um homem de 42 anos. Buracos no asfalto contribuíram para a colisão, que deixou o carro da vítima submerso no Rio Grande. Motoristas reclamam da má conservação da ponte. A polícia investiga o caso enquanto o veículo permanece no rio.