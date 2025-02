Acidente entre ônibus e carreta deixa 10 pessoas feridas Polícia vai investigar se motorista do coletivo dormia no volante no momento da colisão

Cidade Alerta Interior SP|Do R7 28/01/2025 - 11h22 (Atualizado em 28/01/2025 - 11h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share