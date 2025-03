Acidentes envolvendo motocicletas geram preocupação em Ribeirão Preto (SP) De acordo com dados do Infosiga, foram registrados 128 acidentes com motocicletas desde janeiro deste ano

Cidade Alerta Interior SP|Do R7 19/03/2025 - 11h15

