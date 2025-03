Acusado de tentativa de Feminicídio em Franca é preso Vítima teve 30% do corpo queimado, enfrenta sérios problemas psicológicos Cidade Alerta Interior SP|Do R7 07/03/2025 - 13h58 (Atualizado em 07/03/2025 - 13h58 ) twitter

A prisão de Francisney Suave trouxe alívio à família de Samara, vítima de tentativa de feminicídio em Franca. Após quase três meses foragido, Suave foi capturado pela polícia em uma praça frequentada por usuários de drogas.

Samara, que teve 30% do corpo queimado, enfrenta sérios problemas psicológicos após o ataque brutal. O crime, ocorrido em dezembro de 2024, foi registrado por câmeras de segurança. A vítima relatou o terror vivido e a dificuldade de lidar com as cicatrizes físicas e emocionais.

O agressor, com histórico criminal, aguarda julgamento por tentativa de feminicídio. A sociedade questiona a eficácia da justiça em casos de violência doméstica e a necessidade de medidas preventivas.